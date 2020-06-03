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03 червня 2020, середа, 09:12 15
Фінанси 2020-06-03T11:30:03+03:00
Українські Новини
Мінфін збільшив кількість банків для виплат бюджетникам

Мінфін збільшив кількість банків для виплат бюджетникам

Сергей Жолобецкий
Банки, Мінфін, виплати бюджетникам
45 банків можуть проводити виплати бюджетникам
45 банків можуть проводити виплати бюджетникам

Міністерство фінансів збільшило на 3 до 45 кількість банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, а також заробітної плати працівникам бюджетних установ в той час, як держбюджету недовиконаний за доходами за підсумками 5 місяців.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Згідно з вимогами пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1151), Міністерство фінансів України оприлюднює перелік уповноважених банків.

На сьогодні уповноважені здійснювати ці виплати 45 банків:

  1. Ощадбанк,
  2. Приватбанк,
  3. Укргазбанк,
  4. Укрексімбанк,
  5. Агропросперис Банк,
  6. Акордбанк,
  7. Акцент-Банк,
  8. Альфа-Банк,
  9. банк "Альянс",
  10. банк "Схід",
  11. банк "Глобус",
  12. "Східно-український банк "Грант",
  13. Ідея Банк,
  14. Індустріалбанк ,
  15. банк "Кліринговий дім",
  16. Комерційний індустріальний банк,
  17. банк "Конкорд",
  18. банк "Кредит Дніпро",
  19. Креді Агріколь Банк,
  20. КредитВест Банк,
  21. Кредобанк,
  22. Кристалбанк,
  23. банк "Львів",
  24. Мегабанк,
  25. МетаБанк,
  26. Міжнародний інвестиційний банк,
  27. Мотор-банк,
  28. МТБ банк,
  29. ОТП банк,
  30. банк "Південний",
  31. Піреус Банк МКБ,
  32. Полікомбанк,
  33. Полтава-банк,
  34. Правекс-банк,
  35. ПроКредит Банк,
  36. ПУМБ,
  37. Радабанк,
  38. Райффайзен банк Аваль,
  39. банк "Січ",
  40. ТАСкомбанк,
  41. Укрбудінвестбанк,
  42. УкрСиббанк,
  43. Universal Bank,
  44. банк "Форвард",
  45. "Юнекс Банк".

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №662, яким посилив відбір банків для виплат зарплат бюджетникам, пенсій та соціальних виплат.

Низка банків, які не потрапили під нові критерії уряду, звернулися до суду з вимогою визнати незаконною постанову.

Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

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