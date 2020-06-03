Мінфін збільшив кількість банків для виплат бюджетникам

Міністерство фінансів збільшило на 3 до 45 кількість банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, а також заробітної плати працівникам бюджетних установ в той час, як держбюджету недовиконаний за доходами за підсумками 5 місяців.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Згідно з вимогами пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1151), Міністерство фінансів України оприлюднює перелік уповноважених банків.

На сьогодні уповноважені здійснювати ці виплати 45 банків:

Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Агропросперис Банк, Акордбанк, Акцент-Банк, Альфа-Банк, банк "Альянс", банк "Схід", банк "Глобус", "Східно-український банк "Грант", Ідея Банк, Індустріалбанк , банк "Кліринговий дім", Комерційний індустріальний банк, банк "Конкорд", банк "Кредит Дніпро", Креді Агріколь Банк, КредитВест Банк, Кредобанк, Кристалбанк, банк "Львів", Мегабанк, МетаБанк, Міжнародний інвестиційний банк, Мотор-банк, МТБ банк, ОТП банк, банк "Південний", Піреус Банк МКБ, Полікомбанк, Полтава-банк, Правекс-банк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Радабанк, Райффайзен банк Аваль, банк "Січ", ТАСкомбанк, Укрбудінвестбанк, УкрСиббанк, Universal Bank, банк "Форвард", "Юнекс Банк".

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №662, яким посилив відбір банків для виплат зарплат бюджетникам, пенсій та соціальних виплат.

Низка банків, які не потрапили під нові критерії уряду, звернулися до суду з вимогою визнати незаконною постанову.

Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.