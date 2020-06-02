підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 червня 2020, вівторок, 09:21 17
Фінанси 2020-06-02T12:00:04+03:00
Українські Новини
У травні держбюджет недоотримав 1,6 млрд

У травні держбюджет недоотримав 1,6 млрд

Сергей Жолобецкий
Держбюджет, дефіцит держбюджету, дефіцит
Дефіцит держбюджету зберігається на високому рівні
Дефіцит держбюджету зберігається на високому рівні

У травні державний бюджет недовиконаний за доходами на 2,2%, або на 1,6 млрд гривень у той час як залишки коштів у держказні різко зросли.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за травень склали 73,380 млрд гривень при плані 75,001 млрд гривень.

Отже, держбюджету в травні по доходах виконаний з дефіцитом в 1,624 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в травні склали 63,915 млрд гривень при плані 63,944 млрд гривень, спецфонду – 9,462 млрд гривень при плані 11,057 млрд гривень.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в травні становило 20,993 млрд гривень, тоді як у травні минулого року цей показник склав 21,793 млрд гривень.

В січні-травні держбюджет за доходами виконано на 89,9%.

Доходи держбюджету за 5 місяців становили 388,225 млрд гривень при плані в 432,005 млрд гривень.

Таким чином, дефіцит становив 43,780 млрд гривень.

За січень-травень ЄСВ надійшло 112,984 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 106,592 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів у 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Більше новин про: Держбюджет дефіцит держбюджету дефіцит

У травні держбюджет недоотримав 1,6 млрд
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль
Новини
Бойовики три рази обстріляли позиції сил ООС в понеділок і поранили одного військового 11:56
Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, — МОЗ 11:37
Клієнти «Дніпрогазу» можуть передати показання лічильників з фото через Viber 11:24 Прес-реліз
Обличчям кампанії #Журналісти_Важливі стала молода телевізійниця з Тернополя 11:21
Кабмін хоче запровадити єдиний електронний квиток для залізниці та метро в Києві, але подробиць не повідомляє 11:15
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати 12:24
більше новин
У Києві кількість нових випадків коронавірусу продовжує падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok