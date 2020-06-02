У травні держбюджет недоотримав 1,6 млрд

У травні державний бюджет недовиконаний за доходами на 2,2%, або на 1,6 млрд гривень у той час як залишки коштів у держказні різко зросли.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за травень склали 73,380 млрд гривень при плані 75,001 млрд гривень.

Отже, держбюджету в травні по доходах виконаний з дефіцитом в 1,624 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в травні склали 63,915 млрд гривень при плані 63,944 млрд гривень, спецфонду – 9,462 млрд гривень при плані 11,057 млрд гривень.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в травні становило 20,993 млрд гривень, тоді як у травні минулого року цей показник склав 21,793 млрд гривень.

В січні-травні держбюджет за доходами виконано на 89,9%.

Доходи держбюджету за 5 місяців становили 388,225 млрд гривень при плані в 432,005 млрд гривень.

Таким чином, дефіцит становив 43,780 млрд гривень.

За січень-травень ЄСВ надійшло 112,984 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 106,592 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів у 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.