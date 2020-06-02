Бойовики застосували гранатомети, снайперську і стрілецьку зброю. Поранений воїн ЗСУ

Окупанти 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 2 червня, 1 український військовослужбовець зазнав пораненняпісля того, як вчора бойовики також поранили українського воїна. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини. "Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперське і стрілецьку зброю", - сказано в ньому. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції біля Павлополя, Богданівки і Старогнатівки. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" обстріл велися поблизу Майорська і Новозванівки. Внаслідок обстрілу противника один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиша" дотримується. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 3 рази обстріляли позиції сил ООС 31 травня і втратили трьох "бійців". Раніше п'ятницю, 29 травня, бойовики більш ніж десять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі, одного військового поранено.