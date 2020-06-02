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02 червня 2020, вівторок, 11:56 20
Силові структури 2020-06-02T13:45:02+03:00
Українські Новини
Бойовики три рази обстріляли позиції сил ООС в понеділок і поранили одного військового

Бойовики три рази обстріляли позиції сил ООС в понеділок і поранили одного військового

Елена Новикова
Донбас, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, Обстріли, бойовик
Військові. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 1 червня, 1 український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це сказано в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню і обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і застосували безпілотний літальний апарат. Для здійснення заходів щодо відбиття і стримування збройної агресії українські воїни уміло задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляли позиції захисників ООС неподалік Гнутового.

"Спочатку, біля цього населеного пункту, противник застосував гранатомети різних систем, а потім застосував БПЛА для пострілу ВОГ-17", - наголошується в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики стріляли коло Попасної.

За даними розвідки, за минулу добу було поранено двох бойовиків.

Внаслідок обстрілу з боку загарбників один воїн Об'єднаних сил отримав поранення.

Його доставили у військовий медичний заклад.

Стан його здоров'я задовільний.

З початку поточної доби бойовики обстріляли опорні пункти поблизу Майорська.

За поточну добу втрат серед захисників ООС немає.

Ситуація в районі проведення операції контролюється Об'єднаними силами.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 3 рази обстріляли позиції сил ООС 31 травня, втрат не було.

Раніше п'ятницю, 29 травня, бойовики більш ніж десять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі, одного військового поранено.

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