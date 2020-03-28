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  • З початку карантину подорожчав борщовий набір: найбільше цибуля - в 2 рази
28 березня 2020, субота, 06:30 19
Економіка 2020-03-28T09:00:03+02:00
Українські Новини
З початку карантину подорожчав борщовий набір: найбільше цибуля - в 2 рази

З початку карантину подорожчав борщовий набір: найбільше цибуля - в 2 рази

Елена Литвин
Карантин, Ціни на продукти, Подорожчання продуктів, Зростання цін, коронавірус в Україні
Овочі
Овочі

Поки асоціації б'ють тривогу про можливе підвищення цін на хліб, асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" заявляє, що ціни на овочі з початку карантину вже виросли, наприклад, вартість цибулі збільшилася в 2 рази до 23,25 гривні/кг

Про це Українським Новинам повідомив аналітик УКАБ Андрій Мартиненко.

"За останні 2 тижні (з 12 березня) найбільші зміни в ціні зазнали овочі, зокрема, входять в "борщовий набір", - сказав він.

За станом на 26 березня, капуста подорожчала на 86% до 8,46 гривні/кг, моркву - на 48% до 8,1 гривні/кг, буряк - на 47% до 8,45 гривні/кг, картоплю - на 39% до 16,8 гривні/кг

Також зросли в ціні гречана крупа на 50% до 55,61 гривні за 800 г цукор - на 9% до 14,48 гривні/кг

Зміни цін на продукти харчуванняЗміни цін на продукти харчування

У свою чергу Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства займається щотижневим моніторингом цін і зазначило, що станом на 23 березня, ціни на борошно пшеничне за цю добу зросли на 3%, на свинину охолоджену - на 4%, на олію - на 1%, на гречану крупу - на 15%, на вершкове масло - на 7%, на молоко - на 2%.

При цьому за вказаний день ціни на хліб впали на 10%, на яйця - на 12%, на цукор - на 3%, на курятину охолоджену - на 5%.

На стабілізацію цін на продукти харчування, на думку Мартиненка, позитивно вплине прийняте 25 березня урядом рішення, згідно з яким без обмежень дозволяється продаж продуктів харчування.

Як повідомляли Українські Новини, АМКУ на прохання Кличка перевірить зростання цін на продукти харчування в Києві.

Ще в кінці січня прогнозувалося підвищення вартості продуктів в Україні.

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