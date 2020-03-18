Ціни на противірусні овочі значно зросли за 3 дні

Поки глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником, "Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва" (UHBDP) констатував, що оптові ціни на цибулю зросли в 2 рази до 12 гривень/кг за 3 дні.

Про це сказано в повідомленні проєкту, передають Українські Новини.

"Ціни на "противірусні" овочі підскочили вгору. За інформацією спеціаліста з розвитку плодоовочевого ринку Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP Олега Калініна, сьогодні цибулю з місця відвантажують за ціною 12 гривень за кг, ще 3 дні тому оптова ціна складала 6 гривень за кг цибулі", - сказано в ньому.

При цьому наголошується, що в овочесховищах України залишилася невелика кількість якісного цибулі, оскільки до початку 2020 року його експортували в країни Близького Сходу, Молдову та Румунію.

Також ціни на часник за тиждень виросли з 45 гривень/кг до 50-60 гривень/кг.

У той же час вартість інших овочевих культур не змінюється - оптові ціни на моркву складають 2-2,5 гривень/кг, капусту - 1-2 гривні/кг.

Картопля подорожчала на 1 гривню, що UHBDP пов'язує з тим, що запас картоплі у Білорусі зменшується, а близько 60% картоплі в Україну було ввезено саме з цієї країни.

Крім того, оптова ціна на мед зберігається на рівні 24-25 гривень/кг, але відзначається активізація продажів на внутрішньому ринку.

Проте, за даними проєкту, грам прополісу подорожчав в 2 рази до 8 гривень, 100 мл настоянки воскової молі - на 88% до 150 гривень, порівняно з попереднім тижнем.

Як повідомляли Українські Новини, вчені з Медичного дослідницького фонду Оклахоми відзначають, що ключем лікування від коронавіруса може стати препарат від малярії.

Тим часом у Київській області введений режим надзвичайної ситуації через коронавіруса.