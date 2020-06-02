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02 червня 2020, вівторок, 10:48 12
Америка 2020-06-02T14:00:03+03:00
Українські Новини
Трамп пригрозив залучити військових до припинення масових заворушень в країні

Трамп пригрозив залучити військових до припинення масових заворушень в країні

Валерия Драгомирова
Дональд Трамп. Фото: Білий дім
Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів штатів докласти всіх зусиль до придушення заворушень, зумовлених  масовими протестами через загибель Джорджа Флойда. Якщо місцева влади відмовиться, Трамп пригрозив направити до них військових.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Через кілька годин після виступу президента в Білому домі, протести спалахнули знову - сьому ніч поспіль.

"Мери і губернатори повинні створити переважну правоохоронну присутність, поки насильство не буде придушено. Якщо місто або штат відмовиться виконувати дії, необхідні для захисту життя і майна їхніх жителів, то я розгорну військову службу Сполучених Штатів і швидко вирішу для них проблему", - сказав він.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота, спалахнули масові заворушення через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, що помер під час затримання поліцією. На нього одягли наручники, повалили на землю і притиснули коліном шию, хоча той кричав, що не може дихати. Чоловік помер у лікарні.

За даними ЗМІ, Трамп з сім'єю переховувався в бункері під час протестів біля Білого Дому.

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