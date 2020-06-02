У США почали масово нападати на поліцейських після медекспертизи причини смерті Джорджа Флойда

У Сполучених Штатах Америки почалися масові напади на поліцейських після оприлюднення висновку медичної експертизи про причини смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Про це повідомляє CNN.

У висновку зазначається, що у вбитого була гіпертонічна хвороба серця, а незадовго до смерті він вживав метамфетамін.

Відразу після оприлюднення документа кілька поліцейських зазнали поранень. У Сент-Луїсі чотиьох офіцерів було поранено з вогнепальної зброї під час акцій протесту, вночі в Лас-Вегасі сталася перестрілка з участю офіцерів.

У Нью-Йорку сержанта поліції збила машина з такою силою, що він перекинувся в повітрі. З слів лейтенанта Томаса Антонетті, співробітник поліції у важкому, але стабільному стані з травмами ніг і голови. Водій зник з місця події.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп пригрозив залучити військових до припинення масових заворушень в країні.

Крім того, президент США Дональд Трамп під час страйків біля Білого Дому разом зі своєю сім'єю ховався у бункері.