підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • У США почали масово нападати на поліцейських після медекспертизи причини смерті Джорджа Флойда
02 червня 2020, вівторок, 20:37 8
Америка 2020-06-02T20:58:00+03:00
Українські Новини
У США почали масово нападати на поліцейських після медекспертизи причини смерті Джорджа Флойда

У США почали масово нападати на поліцейських після медекспертизи причини смерті Джорджа Флойда

Елизавета Кесельман
США, протести в США, Джордж Флойд
Поліція. Фото: freepik
Поліція. Фото: freepik

У Сполучених Штатах Америки почалися масові напади на поліцейських після оприлюднення висновку медичної експертизи про причини смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Про це повідомляє CNN.

У висновку зазначається, що у вбитого була гіпертонічна хвороба серця, а незадовго до смерті він вживав метамфетамін.

Відразу після оприлюднення документа кілька поліцейських зазнали поранень. У Сент-Луїсі чотиьох офіцерів було поранено з вогнепальної зброї під час акцій протесту, вночі в Лас-Вегасі сталася перестрілка з участю офіцерів.

У Нью-Йорку сержанта поліції збила машина з такою силою, що він перекинувся в повітрі. З слів лейтенанта Томаса Антонетті, співробітник поліції у важкому, але стабільному стані з травмами ніг і голови. Водій зник з місця події.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп пригрозив залучити військових до припинення масових заворушень в країні.

Крім того, президент США Дональд Трамп під час страйків біля Білого Дому разом зі своєю сім'єю ховався у бункері.

Більше новин про: США протести в США Джордж Флойд

Україна не має наміру знижувати пенсійний вік
Рада дозволила експорт донорської крові, але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях
Новини
Місцями грози та пориви вітру. Прогноз погоди на 3 червня 21:00
Прессекретарка Зеленського Мендель задекларувала рахунки в 5 банках і не сказала, скільки там грошей 20:42
У США почали масово нападати на поліцейських після медекспертизи причини смерті Джорджа Флойда 20:37
У Києві відкрилася більшість дитсадків 20:25
Труханов задекларував 700 тисяч доходу і мільйон матері 20:14
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
більше новин
Індексацію пенсій хочуть проводити щорічно 1 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok