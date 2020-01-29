У 2019 сума готівки в обігу зросла на 6,2% до 425 млрд гривень, - НБУ

Національний банк констатує, що на 1 січня 2020 року в готівковому обігу перебувало 425 млрд гривень, що на 6,2% більше, ніж роком раніше.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У готівковому обігу станом на 1 січня 2020 перебувало готівки на загальну суму 425 млрд гривень, в тому числі монет - 2,6 млрд гривень (13,4 млрд штук) і банкнот - 422,3 млрд гривень (2,9 млрд штук) .

Це на 6,2% більше ніж на початок минулого року (400,1 млрд гривень станом на 1 січня 2019).

Збільшення обсягів готівки в обігу протягом 2019 зумовлено потребами зростаючої економіки України в засобах розрахунку.

Однак попит на готівку стримувався подальшим розвитком безготівкових платежів.

Завдяки цьому середній рівень готівки в економіці (відношення середнього залишку готівки в обігу поза банками (М0) до ВВП) знизився з 9,5% у 2018 році до 8,9% у 2019 році (за оперативними оцінками НБУ).

На початок 2020 року: середня кількість банкнот на одного українця становила 70 штук, а монет (розмінних і обігових монет 1, 2 і 5 гривень, які є засобом платежу) - 182 штуки.

Середня кількість монет, що припадають на одного українця, знизилася за рік на 41% (внаслідок вилучення з обігу розмінних монет номіналами 1, 2 і 5 копійок і припинення з 1 жовтня 2019 випуску монет номіналом 25 копійок).

Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 200 гривень і розмінних монет номіналом 10 копійок (23,4% і 28,9% відповідно).

Водночас в готівковому обігу країни вже перебуває майже 4 млн штук (0,13%) банкнот номіналом 1000 гривень, введених в обіг 25 жовтня 2019 року.

Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

У грудні грошова база і маса різко зросли.