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02 червня 2020, вівторок, 23:33 5
Політика 2020-06-03T00:00:01+03:00
Українські Новини
Кернес задекларував 20 млн гривень доходу, інвалідне крісло і дихальний апарат

Кернес задекларував 20 млн гривень доходу, інвалідне крісло і дихальний апарат

Надежда Комендантова
Геннадій Кернес, Мер Харкова, Харків, декларації чиновників
Кернес. Фото: 112 Україна
Кернес. Фото: 112 Україна

Голова Харківської міської ради Геннадій Кернес, якому Зеленський погрожував кримінальною відповідальністю за відмову призупинити роботу метро в Харкові у зв'язку з карантином, задекларував за 2019 рік доходи на загальну суму 20 млн гривень 64 млн гривень готівкою.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Кернес задекларував заробітну плату у Харківській міськраді у розмірі 1,15 млн гривень, 18,9 млн гривень дивідендів від "Фінекс-Капітал", а також 6 тис. гривень відсотків від Універсал Банку та 2,9 тис. відсотків від Скай Банку.

Всього у мера на рахунках у різних банках  17,3 млн гривень і 18,3 тис. доларів.

Готівкою у нього є 64 млн гривень.

Кернес задекларував оренду частини (7 кв. м) житлового будинку та оренду кімнати в Харкові.

Мер Харкова має 11 годинників, зокрема, Patek Phillipe, Rolex, F. P. Journe, Cedrik Johner, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, Franck Muller; їх вартість не вказана.

Також він задекларував інвалідне крісло-коляску з електроприводом.

Крім цього, Кернес володіє 10 акціями акціонерної компанії "Харківобленерго", 10 акціями ПРАТ "Харківенергозбут" і 7 тис. інвестиційними сертифікатами товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал".

Також мер задекларував оплату послуг в Німеччині на суми 887,5 тис. гривень та 949,7 тис. гривень.

Крім того, Кернес подав повідомлення про суттєві зміни, в якому вказав наркозно-дихальний апарат від швецького виробника Maquet Gettinge Group, вартістю 2,6 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові Кернес і Ярославський почали масштабну програму допомоги соціально вразливим групам жителів міста.

Тим часом, мер Львова Андрій Садовий задекларував 1 млн гривень доходу за 2019 рік, а його дружина на 6 млн більше.

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