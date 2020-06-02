Садовий задекларував 1 млн гривень доходу за 2019 рік, а його дружина – на 6 млн більше

Мер Львова Андрій Садовий, задекларував отримання середньомісячного доходу в сумі 86,5 тис. гривень в 2019 році, тоді як у його дружини він становив 600,4 тис. гривень у перерахунку на кожен місяць.

Про це свідчить електронна декларація Садового, передають Українські Новини.

Весь його дохід становила заробітна плата – трохи більш ніж 1 млн гривень за рік, або 86,5 тис. гривень на місяць.

Його дружина задекларувала 7,2 млн гривень доходів за 2019 (або 600,4 тис. в місяць), з яких 2,4 млн – зарплата в телерадіокомпанії "Люкс", а ще 4,7 млн – дивіденди, оскільки вона є її кінцевим бенефіціаром.

Власного майна та грошових активів у Садового, згідно з декларацією, немає.

Він з сім'єю (дружина, 5 синів і теща) прописаний в будинку (площею 660 кв. м і вартістю 4,5 млн гривень) у Львові, який належить його дружині.

Дружині Садового також належать три земельні ділянки у Львові: площею 702 кв.м, 301 кв. м (обидва - вартістю близько 0,5 млн гривень) і 43 кв. м (вартістю 65 тис. гривень).

Крім того, у її власності - автомобілі Mersedes Benz Viano 2012 року випуску (вартістю 668 тис. гривень) і Skoda Kodiaq 2017 року (за 969 тис.).

На банківських рахунках вона зберігає 2,4 млн гривень (майже всі – в Приватбанку), а готівкою – 150 тис. гривень і 10 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік Садовий задекларував 495 737 гривень доходів.

Його обирали мером Львова у 2006 році й двічі переобирали - 2010 і 2015.

Чергові місцеві вибори, в тому числі вибори мера Львова, мають відбутися в жовтні.