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17 березня 2020, вівторок, 00:37 3
Суспільство 2020-03-17T01:00:01+02:00
Українські Новини
За відмову зупинити метро в Харкові Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною справою

За відмову зупинити метро в Харкові Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною справою

Ольга Фандорина
Геннадій Кернес, Харків, Харківський метрополітен, Карантин в Україні
Геннадій Кернес і Володимир Зеленський. Кадр -
Геннадій Кернес і Володимир Зеленський. Кадр - "Країна"

Президент Володимир Зеленський попереджає мера Харкова Геннадія Кернеса про кримінальну відповідальність за відмову призупинити роботу метро в Харкові з-за карантину.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то його чекає кримінальна відповідальність", - сказав Зеленський.

За словами Президента, він прочитав заяву Кернеса в ЗМІ про те, що Харків не збирається закривати метрополітен через коронавіруса, і підкреслив, що якщо мер цього не зробить, то вся відповідальність за кожен випадок захворювання коронавірусом буде лежати на ньому.

Раніше Кернес повідомив, що не хоче цього робити. "Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися", - заявив Геннадій Кернес.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавіруса.

З 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Крім того, 9 депутатів пропонують Верховній Раді віднести юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

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