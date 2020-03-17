За відмову зупинити метро в Харкові Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною справою

Президент Володимир Зеленський попереджає мера Харкова Геннадія Кернеса про кримінальну відповідальність за відмову призупинити роботу метро в Харкові з-за карантину.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то його чекає кримінальна відповідальність", - сказав Зеленський.

За словами Президента, він прочитав заяву Кернеса в ЗМІ про те, що Харків не збирається закривати метрополітен через коронавіруса, і підкреслив, що якщо мер цього не зробить, то вся відповідальність за кожен випадок захворювання коронавірусом буде лежати на ньому.

Раніше Кернес повідомив, що не хоче цього робити. "Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися", - заявив Геннадій Кернес.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавіруса.

З 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Крім того, 9 депутатів пропонують Верховній Раді віднести юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.