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  • У Харкові Кернес і Ярославський почали масштабну програму допомоги соціально вразливим групам городян
03 квітня 2020, пʼятниця, 14:41 3
Політика 2020-04-03T15:00:01+03:00
Українські Новини
У Харкові Кернес і Ярославський почали масштабну програму допомоги соціально вразливим групам городян

У Харкові Кернес і Ярославський почали масштабну програму допомоги соціально вразливим групам городян

Таня Войтюк
Карантин, Кернес, Олександр Ярославський, Харків
Кернес. Фото: 112 Україна
Кернес. Фото: 112 Україна

У Харкові Кернес і Ярославський роздадуть пенсіонерам пайки і аптечки на 26 млн. грн.

За минулий тиждень мер Харкова Геннадій Кернес і власник DCH Олександр Ярославський розвезли 113 тисяч пайків і 22 тисячі аптечок ветеранам та самотнім пенсіонерам. Про це повідомив Кернес у своєму Telegram-каналі.

"Карантин дуже швидко показав, скільки людей у Харкові опинилося на межі виживання. Крім старшого покоління допомоги потребують молоді сім'ї, багатодітні, всі, хто втратив роботу й тепер залишився без грошей та їжі. Ще на зустрічі 19 березня в Kharkiv Palace ми Олександром Ярославським говорили про те, що для найбільш соціально вразливих груп будуть продуктові набори та набори ліки. Так от, за цей тиждень ми з Ярославським розвезли і рознесли понад 113 тисяч пайків і 22 тисяч аптечок для ветеранів та самотніх людей похилого віку у всі райони міста. Все це передається людям. Спасибі волонтерам та всім, хто став поруч з нами для допомоги у важкий час", - написав Геннадій Кернес.

У Ярославського повідомляють, що до відправки харків'янам, які знаходяться у зв'язку з епідемією у найбільш скрутному становищі, готуються ще 30 тис. продуктових наборів та 15 тис. аптечок. Всі продукти і ліки закуповуються безпосередньо у виробників, їх ціни значно нижче ринкових, оскільки не включають торгові націнки. Загальна сума фінансування програми роздачі пайків та аптечок Олександром Ярославським і Геннадієм Кернесом з урахуванням нової хвилі доставок досягне 26 млн. грн.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський вже виділив $ 2 млн. на закупівлю 100 тис. ПЛР-тестів і 50 апаратів ШВЛ для України.

Тести вчора були доставлені в Київ, закупити їх в умовах загальносвітового дефіциту медвиробів для боротьби з коронавірусом допомагав його китайський один мільярдер Джек Ма. Геннадій Кернес за свої особисті гроші придбав наркозно-дихальний апарат для лікарні швидкої допомоги, а Харківська міськрада виділила на протидію епідемії 60,5 млн. грн/

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