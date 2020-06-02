Сьогодні вшановують пам'ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Як передбачити урожай огірків.

Православні віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Олександра, Фалалея і Астерія, а будуть 7 червня будуть святкувати Трійцю. Мученик Фалалей відомий у народі під ім'ям Огірочник, оскільки з цього дня починали сіяти огірки, а також можна передбачити урожай, передають Українські Новини.

Мученики Фалалей, Астерий та Олександр постраждали за християнську віру за правління римського імператора Нумериана (283-284).

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Фалалей-огірочник, Фалалей-грядочник, Фалалеїв день.

Народні прикмети

Якщо 2 червня багато шишок на ялинках – до хорошого урожаю огірків.

В цей день жаби квакають весь день – до хорошого урожаю огірків.

Вважається, якщо бджоли жалять – це до дощу.

Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня-сніг з крупою.

Якщо 1 і 2 червня ллє дощ, то червень буде посушливий.

Якщо ввечері багато роси, то на наступний день буде сонячно.

Качки цілий день хлюпочуться у воді і пірнають – до дощу.

Що не можна робити в цей день

Вважається, що сни в ніч з 1 на 2 червня віщі. Тому нікому не можна розповідати про те, що бачили в сновидінні.

Також бажано в цей день не їсти м'ясні продукти.

Забороняється створювати конфліктні ситуації, а також бажано обходити сварки і крики.

День Ангела святкують: Іван, Олександр, Володимир, Олексій, Микита, Тимофій.

Раніше Українські Новини повідомляли, 1 червня православні християни вшановували пам'ять святого Івана Углицького.

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