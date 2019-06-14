Труханов не вніс у декларацію майно на 33,5 млн гривень, - НАБУ

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне порушення щодо голови Одеської міської ради Геннадія Труханова за декларування недостовірної інформації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, мер Одеси не вніс до декларації відомості про майно та доходи, власником яких є колишня дружина Труханова, з якою він перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, одна з яких народилася в 2000 році після офіційного розірвання шлюбу.

Всього в декларації 2015 року посадовець не вніс стан на загальну суму 33,5 млн грн, в декларації 2016 року - на 18,7 млн грн.

Як повідомляли Українські Новини, голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів за 2018 рік.

Раніше НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти мера Одеси Геннадія Труханова.

15 лютого 2018 року Солом'янський райсуд відмовився заарештувати і відпустив на поруки мера Одеси Труханова.