У мережі розкрили маловідомі факти про мера Одеси Труханова, - ЗМІ

Мер Одеси Геннадій Труханов отримав безліч медалей і нагород від різних державних інститутів і громадських організацій, у тому числі ветеранських об'єднань учасників АТО (ООС).

Про це пише Апостроф з посиланням на посаду в Facebook поета і громадського діяча Володимира Цибулька.

Як повідомляється, Труханів має грамоти та подяки від ветеранських організацій, воїнів-інтернаціоналістів, учасників АТО (ООС) за допомогу, надану сім'ям загиблих бійців, активну громадянську позицію, патріотизм і підняття бойового духу. Також у нього є грамоти від бійців спецбатальйону поліції "Шторм" за допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази і вирішенні соціальних питань, відзнаки МВС України за активну протидію дитячій злочинності.

"Завжди варто пам'ятати про те, що держава - це не президент, не уряд. Це не політичний лад або поточні настрої. Держава - це, в першу чергу, система інститутів, які залишаються непорушними незалежно від політичних віянь або результатів виборів. І в цьому контексті виникає питання: чи справді людина, що отримала таку кількість нагород від такої кількості горезвісних державних і громадських інститутів, може вважатися антидержавником? Як і будь-якого політичного діяча, Труханова можна любити або не любити. Але заперечувати факт високої оцінки його роботи державою щонайменше нерозумно. У різні роки. При різних президентах і різних політичних течіях", – пише Цибулько.