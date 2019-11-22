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22 листопада 2019, пʼятниця, 20:04 5
Політика 2019-11-22T20:11:02+02:00
Українські Новини
Перезаймався спортом: меру Одеси Труханову зробили операцію

Перезаймався спортом: меру Одеси Труханову зробили операцію

Спорт, Геннадій Труханов, Мер Одеси, Операція

Виправданий судом голова Одеської міської ради Геннадій Труханов переніс операцію.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Надмірне заняття спортом дало результат. На жаль, негативний. Мені довелося екстрено робити певні медичні процедури", - сказав він.

Діагноз лікарі не розкривають. Операція пройшла в міській одеській клініці. 22 листопада Труханів не зміг приїхати на засідання Вищої антикорупційного суду у справі невнесеного в декларацію майна.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський хотів би бачити мером Одеси ведучого "Що?Де?Коли?" Олександра Андросова. Він зазначив, що Андросов - чесний і інтелектуальний, є "обличчям" Одеси.

Труханов звинувачувався у заволодінні 92,7 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд засудити до 12 років позбавлення волі мера Одеси Труханова.

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