Україна відкриває історичні маяки для туристів

Міністерство інфраструктури відкрило для туристів доступ до ряду маяків. Про це йдеться в повідомленні Мінінфраструктури, передають Українські Новини.

"Маяки України відтепер будуть не тільки забезпечувати безпеку на морі, але і гостинно приймати у себе туристів... Таке рішення прийнято на основі світової практики, адже маяки - це не тільки навігаційні об'єкти, але і культурна та історична спадщина України", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що міністерство отримувало багато звернень з проханням відкрити маяки для відвідування.

На даний момент для відвідування відкриті: Воронцовський маяк в Одесі, Сіверсів передній маяк в Миколаєві, Генічеський і Станіслав-Аджигольський задній маяки в Херсонській області.

Згодом міністерство планує розширити цей список.

Забезпечувати відвідування маяків буде державна установа "Держгідрографія".

Такі заходи не будуть перешкоджати роботі маяка, адже для туристів відведений певний час у вихідні дні.

Міжнародна асоціація навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб, членом якої є Україна, рекомендує вживати заходи щодо збереження і маркетингу історичних маяків, інформування громадськості про роль маяків як об'єктів, що забезпечують безпеку мореплавства у водах України.

Популяризація маяків дає можливість інформувати громадськість про обов'язки держави щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, захисту морського середовища, пошуку і порятунку на морі.

Як повідомляли "Українські Новини", у мережі показали туристичні маршрути в зоні ЧАЕС по річках. Розробка нових маршрутів і популяризація Чорнобиля, призвели до того, що Чорнобильська зона побила черговий рекорд відвідуваності.

Крім того, Україна введе безвіз для інтуристів, які їдуть на лікування до Трускавця.