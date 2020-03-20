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20 березня 2020, пʼятниця, 08:40 5
Економіка 2020-03-20T11:00:03+02:00
Українські Новини
Через коронавірус туризм в Україні зазнає серйозних збитків, - глава агентства з туризму

Через коронавірус туризм в Україні зазнає серйозних збитків, - глава агентства з туризму

Ярина Вацяк
Туризм, туризм в Україні, Коронавірус, карантин через коронавірус
Туризм в Україні. Фото: exchange.ifmsa.org
Туризм в Україні. Фото: exchange.ifmsa.org

У той час як світовий туризм через пандемію коронавіруса може втратити до 2 трильйонів доларів, туризм в Україні також має великі проблеми через обмежувальні заходи. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів, пише "Сьогодні".

"Сектор туризму є одним з найбільш постраждалих в світі від спалаху COVID-19, який впливає як на попит, так і пропозицію. Це буде провокувати подальший регрес в умовах більш слабкою світової економіки, геополітичної, соціальної та торгової напруженості, а також нерівномірної ефективності серед основних ринків подорожей. Україну, як і весь світ, не обійшов цей криза стороною. І всі проблеми галузі як ніколи стали очевидні", – зазначила вона.

Олеськів каже, що новий закон про туризм не був прийнятий минулого Верховною Радою, що також тягне за собою дуже багато питань, які можуть виникнути у туристичних операторів, агентів та туристів.

"Ці проблеми роками ніхто не вирішував, зате займався самопіаром і популізмом", – додала вона.

За словами Олеськів, агентство знаходиться в процесі інституційного розвитку, але вже зараз триває робота над системними змінами, а також вживаються заходи, які в подальшому допоможуть вийти з кризи і зробити ривок у розвитку туризму.

Як повідомляли Українські Новини, в Римі через коронавірус туристи скасували 90% броней.

Тим часом, за даними на 20 березня коронавірусом заразилися більше як 234 тис. осіб, майже 10 тис. загиблих.

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