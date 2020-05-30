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30 травня 2020, субота, 10:28 9
Силові структури 2020-05-30T11:30:01+03:00
Українські Новини
Бойовики більше десятка разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Поранений військовий

Бойовики більше десятка разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Поранений військовий

Кира Молчанова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС
Робота снайпера на Донбасі. Скріншот відео ООС
Робота снайпера на Донбасі. Скріншот відео ООС

Після того, як в зоні ООС 28 травня бойовики 7 разів відкривали вогонь, 29 травня підтримувані РФ незаконні збройні формування 13 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС), у тому числі ділянку розведення сил і засобів у Золотого (Луганська область), 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь поблизу Богданівки, Невельського, Березового, Новотроїцького, Лебединського, Старогнатовки, а також близько Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник обстріляв українські позиції поблизу Гладосова, Новгородського і Кримського.

Наголошується, що внаслідок обстрілу 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки,29 травня військові ООС поранили 1 окупанта.

"Крім того, у вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення №2 Золоте з станкових протитанкових гранатометів", - повідомляє прес-центр.

При цьому на ділянках розведення №1 і №3 режим дотримувався тиші.

З початку поточної доби російські збройні формування вели обстріл близько Авдіївки з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, 26 травня на Донбасі в бою загинув український військовий.

Також 20 травня на Донбасі поранені двоє українських військових, знищений один бойовик.

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