На Донбассе боевики трижды за сутки устроили провокации и лишились троих "бойцов"

Вчера, 31 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Уничтожен один оккупант, еще двое - ранены. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг в утреннее время неподалеку Новотроицкого применил по нашим опорным пунктам ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.

"По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, 29 мая боевики больше десятка раз обстреливали украинские позиции на Донбассе, ранен военный.

А 26 мая на Донбассе в бою погиб украинский военный.