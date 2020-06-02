Місцями грози та пориви вітру. Прогноз погоди на 3 червня

В той час, як синоптики прогнозують влітку аномальну спеку по всій Україні, 3 червня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +16...+18 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, дощі, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Карпатах дощі, температура вночі і вдень +1...+6 градусів.

У Моршині дощі, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +12...+14 градусів.

У Трускавці дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів.

У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень помірні дощі, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +12...+14 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, удень +17...+22 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Ялті вночі без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.

2 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +17...+19 градусів, у районі Приморського +13 градусів, у районі Одеси +14 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, травень 2020 року виявився самим холодним в цьому столітті.

Крім того, синоптики розповіли, коли в Україну прийде літо.