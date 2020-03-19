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19 березня 2020, четвер, 10:27 12
Суспільство 2020-03-19T12:30:03+02:00
Українські Новини
Навчання, робота і лікування. Як в карантин пройти через пункти пропуску

Навчання, робота і лікування. Як в карантин пройти через пункти пропуску

Кира Молчанова
Карантин, ДПС, КПВВ, Лінія розмежування, ДПС України, Карантин в Україні
Знак стоп. Заборона. Фото: vesti
Знак стоп. Заборона. Фото: vesti

Поки на Донбасі на лінії розмежування прохід через пункти пропуску обмежений через карантин, пройти через КПВВ можна тільки в особливих випадках, серед яких лікування або смерть родича.

Про це повідомляють в прес-службі Державної прикордонної служби.

За їх словами, потік охочих пройти через КПВВ зменшився на 90%. Певна кількість людей все ж приходили на пункт пропуску, отримували роз'яснення від прикордонників і самостійно поверталися назад.

Через карантинні обмежень, пов'язаних з поширенням коронавірусу, вільно проїхати на підконтрольну територію може тільки той, хто там і зареєстрований. У зворотному напрямку діють такі ж правила.

Серед критично важливих життєвих обставин, які дозволяють пройти через пункт пропуску, незважаючи на карантин, у службі назвали лікування, навчання, роботу і похорони родичів.

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"При виникненні таких ситуацій громадянам необхідно прибути в КПВВ з відповідними підтвердними документами. У таких випадках рішення про пропуск через лінію розмежування приймає виключно Командувач об'єднаних сил індивідуально в кожній ситуації. Тому радимо громадянам у цей період утриматися від перетину лінії розмежування і без особливих потреб не зловживати винятковими ситуаціями", — резюмували в ДПС.

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 18 березня группирвока "ДНР" оголосила про повне закриття лінії розмежування з Україною.

При цьому в підконтрольній "ДНР" Горлівці зафіксували 12 випадків коронавіруса. Місцева "влада" це заперечує.

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