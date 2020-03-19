Навчання, робота і лікування. Як в карантин пройти через пункти пропуску

Поки на Донбасі на лінії розмежування прохід через пункти пропуску обмежений через карантин, пройти через КПВВ можна тільки в особливих випадках, серед яких лікування або смерть родича. Про це повідомляють в прес-службі Державної прикордонної служби. За їх словами, потік охочих пройти через КПВВ зменшився на 90%. Певна кількість людей все ж приходили на пункт пропуску, отримували роз'яснення від прикордонників і самостійно поверталися назад. Через карантинні обмежень, пов'язаних з поширенням коронавірусу, вільно проїхати на підконтрольну територію може тільки той, хто там і зареєстрований. У зворотному напрямку діють такі ж правила. Серед критично важливих життєвих обставин, які дозволяють пройти через пункт пропуску, незважаючи на карантин, у службі назвали лікування, навчання, роботу і похорони родичів. За яких обставин можна перетнути лінію розмежування в карантин "При виникненні таких ситуацій громадянам необхідно прибути в КПВВ з відповідними підтвердними документами. У таких випадках рішення про пропуск через лінію розмежування приймає виключно Командувач об'єднаних сил індивідуально в кожній ситуації. Тому радимо громадянам у цей період утриматися від перетину лінії розмежування і без особливих потреб не зловживати винятковими ситуаціями", — резюмували в ДПС. Як повідомляли Українські Новини, ввечері 18 березня группирвока "ДНР" оголосила про повне закриття лінії розмежування з Україною. При цьому в підконтрольній "ДНР" Горлівці зафіксували 12 випадків коронавіруса. Місцева "влада" це заперечує.