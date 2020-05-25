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25 травня 2020, понеділок, 14:47 5
Політика 2020-05-25T15:00:02+03:00
Українські Новини
Баканов назвав маніпуляцією інформацію про управління ним іспанською фірмою

Баканов назвав маніпуляцією інформацію про управління ним іспанською фірмою

Анна Рудык
СБУ, Служба безпеки України, Розслідування
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua

Глава Служби безпеки України Іван Баканов називає маніпуляцією інформацію ЗМІ про те, що він нібито керує іспанською комерційною компанією.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Красива маніпуляція", - сказав він.

За його словами, ця інформація не відповідає дійсності і цю задачу може вирішити першокурсник юридичного факультету.

"Спеціальна правосуб'єктність виникає з моменту держреєстрації і зникає з моменту її скасування. Її скасували, позбавили держреєстрації, це зазначено у виписці, але вони (ЗМІ) скромно про це замовчують", - зазначив глава СБУ.

Він підкреслив, що виходячи з участі в офшорній компанії, яка заснувала іспанську фірму, підписав всі необхідні документи.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти програми "Схеми" показали сюжет про те, що Баканов продовжує займати посаду керівника в іспанській компанії Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, хоча українське законодавство забороняє йому займатися підприємницькою діяльністю.

Також журналісти виявили "таємний" маєток Баканова під Києвом з власним озером та парком.

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