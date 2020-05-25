Баканов назвав маніпуляцією інформацію про управління ним іспанською фірмою

Глава Служби безпеки України Іван Баканов називає маніпуляцією інформацію ЗМІ про те, що він нібито керує іспанською комерційною компанією.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Красива маніпуляція", - сказав він.

За його словами, ця інформація не відповідає дійсності і цю задачу може вирішити першокурсник юридичного факультету.

"Спеціальна правосуб'єктність виникає з моменту держреєстрації і зникає з моменту її скасування. Її скасували, позбавили держреєстрації, це зазначено у виписці, але вони (ЗМІ) скромно про це замовчують", - зазначив глава СБУ.

Він підкреслив, що виходячи з участі в офшорній компанії, яка заснувала іспанську фірму, підписав всі необхідні документи.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти програми "Схеми" показали сюжет про те, що Баканов продовжує займати посаду керівника в іспанській компанії Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, хоча українське законодавство забороняє йому займатися підприємницькою діяльністю.

Також журналісти виявили "таємний" маєток Баканова під Києвом з власним озером та парком.