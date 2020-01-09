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09 січня 2020, четвер, 12:10 35
Судова влада 2020-01-09T13:15:01+02:00
Українські Новини
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова

НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова

Елизавета Драбкина
НАБУ, зловживання владою, СБУ, Іван Баканов
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження щодо можливих зловживань владою і ряду інших кримінальних правопорушень голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Агентство запитувало інформацію, чи внесло бюро відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрило справу, на що отримало позитивну відповідь.

"Матеріали вказаного кримінального провадження направлено процесуальному керівнику - прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вивчення, визначення підслідності і визначення органу досудового розслідування, що проводитиме досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні", - йдеться в ньому.

Раніше в суд надійшла скарга від громадянина, який повідомив, що в діях Баканова і в. о. начальника Головного слідчого управління СБУ міститься склад кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч 2 ст. 256 (сприяння ОПГ), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 3 ст. 382 (невиконання рішення суду), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інші протиправні факти.

Таким чином, НАБУ відкрило справу за вказаною заявою і буде розслідувати можливі зловживання глави СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд зобов'язав НАБУ відкрити справу про можливі зловживання глави СБУ.

Тим часом Баканов у новорічні свята відпочиває на елітному гірськолижному курорті у французьких Альпах - Куршевелі.

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