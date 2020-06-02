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02 червня 2020, вівторок, 14:01 6
Судова влада 2020-06-02T15:00:03+03:00
Українські Новини
Прокуратура просить суд заарештувати київського мінера без альтернативи застави

Прокуратура просить суд заарештувати київського мінера без альтернативи застави

Ирина Николенко
Арешт, Міст Метро, підозра, Замінування моста Метро
Міст Метро. Фото: Facebook/Поліція Києва
Міст Метро. Фото: Facebook/Поліція Києва

Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві 1 червня, прокуратура просить суд взяти під варту без альтернативи застави. Про це Українським Новинам повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

"Просимо (просто) утримання під вартою", – сказала вона.

Клопотання буде направлено до Дніпровського районного суду Києва.

Київському мінеру також повідомили про підозру у завідомо неправдивому повідомленні про мінування.

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. У спецоперації із затримання зловмисника взяли участь всі служби – 300 співробітників поліції Києва і 100 Національної гвардії, кінологи, фахівці вибухотехнічної служби, два річкових катери, велика кількість авто та іншої техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. У поліції повідомили, що у нього був якийсь балон, з якого йшли дроти, і в руці пульт управління. Потім з'ясувалося, що вибухівкою виявився муляж, всередині якого була земля. Муляж доставили до районного управління.

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