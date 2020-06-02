Прокуратура просить суд заарештувати київського мінера без альтернативи застави

Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві 1 червня, прокуратура просить суд взяти під варту без альтернативи застави. Про це Українським Новинам повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

"Просимо (просто) утримання під вартою", – сказала вона.

Клопотання буде направлено до Дніпровського районного суду Києва.

Київському мінеру також повідомили про підозру у завідомо неправдивому повідомленні про мінування.

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. У спецоперації із затримання зловмисника взяли участь всі служби – 300 співробітників поліції Києва і 100 Національної гвардії, кінологи, фахівці вибухотехнічної служби, два річкових катери, велика кількість авто та іншої техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. У поліції повідомили, що у нього був якийсь балон, з якого йшли дроти, і в руці пульт управління. Потім з'ясувалося, що вибухівкою виявився муляж, всередині якого була земля. Муляж доставили до районного управління.