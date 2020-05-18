Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.



18 травня 1944 - день початку депортації, коли жінок, дітей, інвалідів війни та людей похилого віку загнали в товарні вагони, і вщент заповнивши їх переселенцями відправили за кілька тисяч кілометрів від дому, - зараз є днем трауру в історії кримськотатарського народу і днем пам'яті в Україні.



Сталін прагнув знищити всі сліди присутності кримських татар, а в наступних переписах населення СРСР були заборонені будь-які згадки про кримських татар.



Офіційною причиною депортації стало звинувачення всього кримськотатарського народу в нібито масовому співробітництві з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни, тому дії сталінської влади з насильницького виселення кримських татар з Криму були цілком злочинними, адже жоден народ, за всіма міжнародно-правовими нормами, не може і не повинен бути відповідальним і підлягати покаранню за дії, вчинені окремими представниками цього народу.



12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом і проголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У ніч з 17 на 18 травня, в 00:01, на будівлі Офісу Президента показали через світлову проекцію відео-інсталяцію про злочини радянської влади та злочини РФ сьогодні проти кримськотатарського народу.

Інсталяція до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Фото: Facebook/Yan Dobronosov

"Крім того, інсталяцію покажуть на будівлі Кабінету Міністрів України, так само орієнтовно о 21:00, 18, 19 і 20 травня", - розповіли в МінТОТ.



Як повідомляли Українські Новини, за повідомленням МЗС України, Росія незаконно утримує у себе та на території Криму 120 українців, більшість з яких — кримські татари.



Раніше у Москві за акцію протесту затримали 50 кримських татар.