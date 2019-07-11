У Москві за акцію протесту затримані 50 кримських татар , - адвокат

Близько 50 кримських татар затримані за акцію протесту в Москві (Росія) у четвер.\r\nПро це в Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов, передають Українські Новини.\r\nВін зазначив, що кримські татари прийшли під будівлю Верховного суду РФ на розгляд апеляції у справі "Хізб-ут-Тахрір".\r\n"У Москві почалися масові затримання кримських татар, які приїхали в якості вільних слухачів до верховного суду РФ!... Як мінімум 50 кримських татар затримані в Москві", - повідомив адвокат.\r\nКурбедінов просить колег надати затриманим юридичну допомогу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки".\r\nРаніше у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.