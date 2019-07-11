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11 липня 2019, четвер, 13:10 13
Суспільство 2019-07-11T15:30:06+03:00
Українські Новини
У Москві за акцію протесту затримані 50 кримських татар , - адвокат

У Москві за акцію протесту затримані 50 кримських татар , - адвокат

Близько 50 кримських татар затримані за акцію протесту в Москві (Росія) у четвер.

Про це в Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов, передають Українські Новини.

Він зазначив, що кримські татари прийшли під будівлю Верховного суду РФ на розгляд апеляції у справі "Хізб-ут-Тахрір".

"У Москві почалися масові затримання кримських татар, які приїхали в якості вільних слухачів до верховного суду РФ!... Як мінімум 50 кримських татар затримані в Москві", - повідомив адвокат.

Курбедінов просить колег надати затриманим юридичну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, кримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки".

Раніше у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.

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