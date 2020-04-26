Росія незаконно утримує на території Криму 120 українців, — МЗС

Поки в ЄС відмовляються визнавати анексію Криму, на півострові Росія продовжує незаконно утримувати близько 120 громадян України, більшість з яких — кримські татари.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ з приводу четвертої річниці заборони російською окупаційною адміністрацією діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, передають Українські Новини.

"На сьогодні в рамках триваючих репресій проти незгодних близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією з політичних мотивів на території РФ і тимчасово окупованого Криму. За останні півроку окупаційна адміністрація виносить масові попередження про неприпустимість порушення "закону про мітинги і збори" членам Меджлісу кримськотатарського народу, активістам кримскотатарского національного руху, зокрема, Еміне Авамілевій, Абдурешит Джеппаровій та іншим активістам", — сказано в ньому.

Наголошується, що заборона діяльності вищого представницько-виконавчого органу кримських татар окупаційною владою стала черговим свідченням грубого порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини, проявом расової дискримінації, елементом масштабної кампанії залякування і переслідування незгодних з окупацією півострова і фіктивними результатами так званого "референдуму" від 16 березня 2014 року.

Наголошується, що забороною Меджлісу Росія порушила фундаментальні норми права, включаючи Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію Ради Європи про захист прав людини та основних свобод, а також право корінного народу України та Криму на представництво і самоврядування, яке надається Декларацією про права корінних народів ООН, прийнятої 13 вересня 2007 року.

У зв'язку з невиконанням Росією приписи Міжнародного суду ООН, яким зобов'язали утримуватися від обмежень щодо можливості кримських татар зберегти власні представницькі інститути, МЗС закликав світове співтовариство продовжувати чинити тиск на Росію і посилювати санкції з метою припинення утисків кримськотатарської спільноти в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Росія порушила кримінальну справу стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу, екс-депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефата Чубарова через протести біля будівлі Верховної Ради в Криму в 2014 році.

Духовне управління мусульман "Умма" вважає "облаву" біля мечеті в Києві 31 січня недотриманням прав людини і тиском з боку правоохоронних органів та Міграційної служби на Ісламський культурний центр.