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02 червня 2020, вівторок, 11:40 23
Медицина 2020-06-02T13:45:02+03:00
Українські Новини
У понеділок кількість госпіталізованих з коронавірусом зменшилася на 20% порівняно з неділею

У понеділок кількість госпіталізованих з коронавірусом зменшилася на 20% порівняно з неділею

Елена Новикова
МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Тоді як в Україні кількість зафіксованих випадків коронавіруса збільшилася на 328 до 24 340, 1 червня було госпіталізовано 82 хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 82 людей", - сказав він.

Серед 328 осіб, у яких 1 червня була підтверджена коронавірусна інфекція, 22 дитини і 61 медпрацівник.

Всього з початку епідемії захворіли 1 747 дітей і 4 682 медпрацівники.

При цьому 2 428 медпрацівників і 680 дітей вже одужали.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 7 444 пацієнтам, 877 з яких медпрацівники і 287 - діти.

Підключали до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії  286 хворих на коронавірусну інфекцію, у тому числі 1 дитину і 26 медпрацівників.

На амбулаторному лікуванні залишалися 16 896 пацієнтів, в тому числі 3 805 медпрацівників і 1 460 дітей.

31 травня було госпіталізовано 97 хворих на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляли "Українські Новини", у Міністерстві охорони здоров'я України зафіксували перший випадок коронавіруса.

Раніше у Києві найбільше випадків коронавіруса у медиків лікарні №3. З них 4 співробітника госпіталізовані, 16 співробітників перебувають на самоізоляції.

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