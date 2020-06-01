Бойовики обстріляли позиції сил ООС з гранатометів і безпілотника. Одного військового поранено

Бойовики двічі обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 1 червня. 1 український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це сказано в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом 1 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем і безпілотний літальний апарат. Українські воїни у відповідь використовували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації", - сказано в ньому.

Обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу населеного пункту Гнутове.

Внаслідок обстрілу з боку бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Крім того, збройні формування бойовиків двічі обстріляли ділянку розведення №3 "Петрівське".

"Близько 11.00 з непідконтрольних українському уряду населених пунктів Вікторівка та Петровське агресор застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

На ділянках розведення №1 і №2 режим "Тиша" дотримується.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю, 29 травня, бойовики понад десять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі, одного військового поранено.

Крім того, у вівторок, 26 травня, на Донбасі в бою загинув український військовий.