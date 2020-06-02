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02 червня 2020, вівторок, 10:45 8
Силові структури 2020-06-02T12:00:02+03:00
Українські Новини
За минулу добу в ЗСУ підтвердили 10 випадків COVID-19

За минулу добу в ЗСУ підтвердили 10 випадків COVID-19

Кира Молчанова
Covid-19, коронавірус в ЗСУ, Коронавірус у військових
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Коронавірусом в ЗСУ хворіють вже 124 людини. За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання в той час, як у МОЗ України зафіксували перший випадок коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 2 червня у Збройних Силах України хворіє 124 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали 115 осіб, летальних випадків - 4", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебувають 448 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три дні, - 137 осіб.

За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

У закладах охорони здоров'я перебуває 2 особи (Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець і Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 1 працівник Збройних сил).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

8 осіб (Київська область - 2 військовослужбовців, Рівненська - 4 військовослужбовців та 1 працівник Збройних сил, Закарпатська область - 1 військовослужбовець) перебуває на лікуванні вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 30 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 468 до 23 672, кількість померлих від захворювання зменшилась на 12 осіб до 708 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання і 30 травня зросла на 19%, нових летальних випадків зменшилася на 29,4%.

Раніше Кабінет Міністрів вніс коронавірусну інфекцію COVID-19 перелік професійних захворювань.

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