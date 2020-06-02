У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані на 2 червня

За минулу добу кількість випадків зараження коронавірусом у світі збільшилася до 6 271 577, з них 2 697 328 одужали, 375 656 - померли в той час, як кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася на 340 до 24 012.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків за країнами.

Найбільше випадків зафіксували у США. В країні вірус підтвердили у 1 811 277 осіб, 105 147 з них померли, а 458 231 - вилікувалися.

На другому місці перебуває Бразилія. Коронавірусом заразилися 526 447 осіб. Одужали 211 080 людей і померли 29 937 люлей.

На третьому місці Росія, де коронавірусом заразилися 414 328 чоловік, всього в країні 4 849 летальних випадків і 175 514 людини - одужали.

Великобританія знаходиться на четвертому місці. Коронавірусом в країні заразилися 277 736 осіб, померли - 39 127, а 1 221 людина видужала.

В Іспанії, яка перебуває на п'ятому місці, зафіксували 239 638 випадків захворювання COVID-19. З них 150 376 осіб одужали, а кількість померлих становить 21 727

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня в Київській області зросла кількість нових випадків коронавіруса.

Тим часом, у Києві кількість нових випадків коронавірусу продовжує падати.