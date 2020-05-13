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13 травня 2020, середа, 14:03 3
Верховна Рада і партії 2020-05-13T14:31:07+03:00
Українські Новини
Рада з наступного тижня почне працювати в режимі чергових пленарних засідань

Рада з наступного тижня почне працювати в режимі чергових пленарних засідань

Анна Рудык
Карантин, Верховна Рада, засідання Верховної Ради, Карантин в Україні
Верховна Рада
Верховна Рада

В той час, як в Україні послабили карантин, Верховна Рада з 18 травня переходить на роботу в режимі чергових пленарних засідань за календарним планом.

За прийняття постанови №3434 за основу і в цілому з техніко-юридичними правками проголосував 251 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Відповідну постанову було прийнято у зв'язку з відміною частини обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції.

Рада скасувала пункти постанови від 17 березня, згідно з яким були скасовані пленарні засідання до 3 квітня, а в подальшому відповідна відміна була продовжена.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський прибув на позачергове засідання Верховної Ради по розгляду у другому читанні законопроекту №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Тим часом 13 травня парламент проведе 12-годинне позачергове засідання, щоб розглянути законопроект про банках у 2-му читанні, а також провести години запитань до уряду.

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