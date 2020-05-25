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25 травня 2020, понеділок, 13:04 11
Суспільство 2020-05-25T15:00:03+03:00
Українські Новини
Шкільні табори в Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня

Шкільні табори в Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня

Анна Рудык
Карантин, Дитячі садки, Коронавірус, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Діти. Фото: pexels
Діти. Фото: pexels

Незважаючи на значні послаблення карантину, питання відкриття дитячих секцій і таборів в Києві будуть розглядати не раніше липня. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу.

Так, він повідомив, що зараз до прийому дітей готуються столичні садки.

"Говорити про роботу дитячих секцій і дитячих таборів поки рано. Зараз готуються до прийому дітей столичні садки. Школи організовують роботу для прийому документів та проведення ЗНО для випускників. Після відкриття дитячих садків наступним етапом плануємо роботу дитячих таборів в школах. Але це - перспектива липня, не раніше. По дитячих секціях - відновлення їх роботи заплановано на вересень", - сказав Кличко.

Про роботу дитячих розважальних зон в торгово-розважальних закладах мер зазначив, що вони поки не будуть відкриватися.

"Я вже говорив, що рішення про відновлення роботи ТРЦ місто прийме окремо. Сподіваюся, їх роботу ми зможемо вирішити вже до кінця цього тижня. Але, дитячі розважальні зони поки не будуть працювати. Ми послаблюємо обмеження поступово. Щоб не допустити інфекційного вибуху", - повідомив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, дитсадкам дозволили не відкриватися, якщо до прийому дітей в карантин там не готові.

Також Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

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