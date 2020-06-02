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02 червня 2020, вівторок, 08:13 13
Зовнішня політика 2020-06-02T10:00:47+03:00
Українські Новини
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба

Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба

Валерия Драгомирова
анексія Криму, українсько-російські відносини, окупація Криму, Вода в Крим
Крим. Фото: facebook.com/volodymyr.maksymchuk
Крим. Фото: facebook.com/volodymyr.maksymchuk

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що у вирішенні критичної ситуації з водою в анексованому Криму Україна не буде допомагати Росії як країні, яка окупувала цю теритирою.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Ми уважно стежимо за подіями, які відбуваються на Кримському півострові. Ситуація там більш ніж критична, і немає жодних інструментів її розв'язання з точки зору держави-окупанта, Російської Федерації. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта", - сказав він.

Кулеба підкреслив, що згідно з міжнародним правом, держава-окупант повністю відповідальна за ситуацію на окупованій нею території.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Кулеба заявляв, що вирішення питання подачі води в Крим має розглядатися як інструмент деокупації півострова.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що припинення подачі води в Крим призведе до гуманітарної катастрофи на півострові.

Пізніше він пояснив, що в України немає технічної можливості подавати воду в Крим до його деокупації.

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