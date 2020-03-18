Сьогодні 6-а річниця незаконної анексії Криму Росією

18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим, і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим був підписаний Договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії після того, як 16 березня 2014 року провели кримський "референдум".

Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції. Російською владою анексія трактується як "повернення Криму Росії" і "відновлення історичної справедливості".

Згідно з Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією.

Як повідомляли Українські Новини, 14 березня 2014 року у Криму російськими військовими захоплено 49 з 56 об'єктів Держприкордонслужби. Перед цим, 13 березня 2014 року Росія почала нові військові навчання на кордоні з Україною.

У лютому 2020 року США закликає Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні.