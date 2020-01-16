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16 січня 2020, четвер, 09:23 15
Політика 2020-01-16T10:15:02+02:00
Українські Новини
Закон про введення реєстру педофілів набув чинності

Закон про введення реєстру педофілів набув чинності

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, педофілія, реєстр педофілів
Педофілія. Фото: сепѕог.nеt
Педофілія. Фото: сепѕог.nеt

У четвер, 16 січня, набув чинності закон про введення реєстру педофілів.

Він був оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" від 15 січня і вступає в силу на наступний день після опублікування, передають Українські Новини.

Закон передбачає створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

В електронній базі Міністерства юстиції будуть зберігатися відомості про педофілів на підставі обвинувальних вироків суду, в тому числі дані про осіб, судимість яких за такі злочини знята або погашена.

Положення про реєстр Мін'юст має розробити до 16 квітня.

Протягом трьох місяців із запуску реєстру генеральний прокурор зобов'язаний включити до нього осіб, засуджених до створення реєстру.

Користувачами реєстру стануть керівники прокуратур і органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції і Державного бюро розслідувань.

При цьому органи влади та роботодавці зможуть перевірити наявність конкретної людини в реєстрі при прийомі його на роботу у дошкільні, середні та позашкільні навчальні заклади, заклади охорони здоров'я та інші установи, що здійснюють нагляд над малолітніми та надають їм послуги медичного, освітнього та соціального характеру.

Крім цього, закон передбачає посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх осіб.

За зґвалтування передбачено 10-15 років в'язниці, а за повторний злочин - 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні Зеленський ветував закон про створення відкритого публічного реєстру педофілів, який передбачає примусову хімічну кастрацію.

У грудні парламент прийняв новий закон про введення реєстру педофілів з обмеженим доступом, вилучивши перед другим читанням норми, які б дозволили застосовувати до них добровільну хімічну кастрацію.


Крім того, що таке хімічна кастрація і для кого вона застосовується.

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