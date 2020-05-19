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  • Через карантин в Європі посилилися домагання до дітей в соціальних мережах,— Європол
19 травня 2020, вівторок, 16:06 14
Європа 2020-05-19T17:30:03+03:00
Українські Новини
Через карантин в Європі посилилися домагання до дітей в соціальних мережах,— Європол

Через карантин в Європі посилилися домагання до дітей в соціальних мережах,— Європол

Елизавета Кесельман
Євросоюз, педофілія, Європа
Педофілія. Фото: сепѕог.nеt
Педофілія. Фото: сепѕог.nеt

Через пандемію коронавірусу в Європейському союзі почастішали сексуальні домагання до дітей. Такі висновки зробив Європол, передає Reuters.

Як повідомляє відомство, Європейське поліцейське управління побоюється того, що випадки можуть почастішати після того, як діти повернуться до школи.

За даними Європолу, підйом педофільської активності в мережі був помічений у всіх країнах ЄС, а найбільше в Іспанії — правоохоронці зафіксували підвищений інтерес до незаконних сайтів і закрили більше платформ з обміну дитячою порнографією.

Наголошується, що зловмисники намагаються заволодіти дитячою присутністю в мережі, через онлайн-платформи, де вони проходять навчання, які не гарантують повного захисту.

Як запевняє мережа громадських організацій Проти дитячої проституції і трафикинга (ECPAT), сьогодні сексуальні зловживання проти дітей в інтернеті стали легше ніж коли-небудь. Розбещувачем досить просто виходять на контакт з дітьми, які бачать в них однодумців, і це значно підсилює частоту завантажень та скачувань дитячої порнографії в мережі.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні поточного року в Україні набрав чинності закон про введення реєстру педофілів.

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