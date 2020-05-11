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11 травня 2020, понеділок, 18:06 8
Суспільство 2020-05-11T19:00:01+03:00
Українські Новини
В Україні відновлюють роботу сервісні центри МВС

В Україні відновлюють роботу сервісні центри МВС

Елена Новикова
Карантин, Антон Геращенко, МВС України, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що сервісні центри МВС відновлять роботу 12 травня, в той час, як з 11 травня в Україні послабили карантин.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеного перерви на карантин починають свою роботу сервісні центри МВС, які здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом", - написав він.

Геращенко зазначив, що через карантин громадяни були змушені відкладати операції з купівлі-продажу транспортних засобів.

"...дуже важливо, щоб досягнення карантину не були втрачені через те, що завтра тисячі автовласників одночасно кинуться до сервісних центрів МВС перереєструвати авто. Логічно, що система сервісних центрів МВС не в змозі за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичилися за два місяці карантину", - додав заступник міністра.

Геращенко наголосив, що з метою запобігання поширення вірусу головним сервісним центром була розроблена онлайн-послуга "Запис в електронну чергу".

Як повідомляли Українські Новини, з 12 травня в Києві почнеться перший етап послаблення карантинних обмежень. Після того, як Україна вийде з карантину, людям доведеться дотримуватися дистанції і дотримуватися правил безпеки.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

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