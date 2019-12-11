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11 грудня 2019, середа, 16:00 30
Кабмін 2019-12-11T16:03:43+02:00
Українські Новини
Кабмін запустив додаток з електронними водійськими правами

Кабмін запустив додаток з електронними водійськими правами

Елизавета Кесельман
Кабмін, Мінцифра, Електроні права, Права водіїв
Водій.Фото: pixabay
Водій.Фото: pixabay

Міністерство цифрової трансформації запускає додаток "Дія" для використання водійських прав та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в тестовому режимі. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми запускаємо вже у першу чергу бета тестування нашого додатка "Дія", який, власне, і є "державою в смартфоні". Це наш перший крок. Перші послуги, які будуть в цьому додатку - це можливість використовувати електронне водійське посвідчення і електронний технічний паспорт вже реально оффлайн, в життя з допомогою програми",- сказав він.

На думку Федорова, запуск тестування цієї функції програми приверне тисячі українців. ьВін також зазначив, що програма розроблена з допомогою українській IT-компанії Epam без залучення державних коштів.

Обидва документи будуть мати QR-код, що поліцейські зможуть зчитувати за допомогою камери планшета або смартфона. Тестування пройдуть 20 тис. громадян.

Для ідентифікації особистості в додатку буде використовуватись серед іншого интернетбанкинг. Крім цього, Міністерство має намір кожні 2 тижні представляти громадянам нову функцію програми.

Як повідомляли Українські новини, раніше Міністерство закордонних справ відкрило телефонну гарячу лінію для звернень громадян у зв'язку з землетрусом в Афганістані, Індії, Пакистані і Таджикистані.

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