Сьогодні вшановують пам'ять святого Івана Углицького: звичаї і прикмети

7 червня православні християни будуть святкувати Трійцю, а сьогодні віряни відзначають свято Івана Довгого. У цей день важливо дотримуватися обрядів і традицій, передають Українські Новини. 1 червня віряни вшановують пам'ять великого князя Івана Углицького. У народі цей день ще називають "Іван Довгий". Це пов'язано з роботами, які тривали у цей день від світанку і до заходу сонця. В це свято жінки пекли випічку, особливо пироги, щоб потім роздати їх бідним та нужденним. Історія свята Іван Углицький – син князя Андрія Васильовича Углицького. Іван був християнином. Упродовж життя він зазнав тортур, перебував у в'язниці і його намагалися вбити за християнську віру. З самої юності Іван опинився у в'язниці за волею свого дядька, московського князя Івана III. Там він перебував упродовж тридцяти двох років. Перед смертю прийняв постриг у ченці з ім'ям Ігнатій. Помер він 19 травня (1 червня за новим стилем) 1522 у віці 45 років. В день смерті від тіла Івана спливли аромати, які заполонили все місто. У зв'язку з цим в народі почали відзначати свято. Вважається, що 1 червня, весь світ наповнюється енергією життя і любові. Традиції та прикмети на Івана Довгого Головні традиції на 1 червня – обов'язково посіяти пшеницю. Спекти пироги і роздати їх бідним. В цей день читають молитви до Івана, щоб уникнути різного роду отрут і хвороб, пов'язаних з шлунком. Якщо 1 червня в полі багато птахів – це не до добра. Побачити в небі жайворонка – до великого і щедрого врожаю. Посів пшениці слід починати лише тоді, коли зацвіте черемха і з'являться перші листочки на дубі. Якщо вранці небо у червоних тонах – очікується дощовий день. Якщо навпаки, день без хмар – грибів влітку не буде, а от якщо сильний дощ – грибів буде багато. Якщо 1 червня спостерігається червоний захід, значить попереду ще кілька теплих і ясних днів. 1 червня День ангела відзначають: Анастасія, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій (Юрій), Гнат (Ігнатій), Дмитро, Іван, Іполит, Максим, Матвій, Митрофан, Микола, Михайло, Павло, Сергій. Раніше Українські Новини повідомляли, 29 травня святкували День Федора Житника – у цей день можна передбачити погоду на літо. У червні буде два державні свята - Трійця і День Конституції.