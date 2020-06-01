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  • Сьогодні вшановують пам'ять святого Івана Углицького: звичаї і прикмети
01 червня 2020, понеділок, 06:18 5
Lifestyle 2020-06-01T07:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні вшановують пам'ять святого Івана Углицького: звичаї і прикмети

Сьогодні вшановують пам'ять святого Івана Углицького: звичаї і прикмети

Ирина Николенко
Народні прикмети, Православні свята, Християни, день ангела
Яке свято 1 червня. Фото: pexels
Яке свято 1 червня. Фото: pexels

7 червня православні християни будуть святкувати Трійцю, а сьогодні віряни відзначають свято Івана Довгого. У цей день важливо дотримуватися обрядів і традицій, передають Українські Новини.

1 червня віряни вшановують пам'ять великого князя Івана Углицького. У народі цей день ще називають "Іван Довгий". Це пов'язано з роботами, які тривали у цей день від світанку і до заходу сонця. В це свято жінки пекли випічку, особливо пироги, щоб потім роздати їх бідним та нужденним.

Історія свята

Іван Углицький – син князя Андрія Васильовича Углицького. Іван був християнином. Упродовж життя він зазнав тортур, перебував у в'язниці і його намагалися вбити за християнську віру.

З самої юності Іван опинився у в'язниці за волею свого дядька, московського князя Івана III. Там він перебував упродовж тридцяти двох років. Перед смертю прийняв постриг у ченці з ім'ям Ігнатій. Помер він 19 травня (1 червня за новим стилем) 1522 у віці 45 років. В день смерті від тіла Івана спливли аромати, які заполонили все місто.

У зв'язку з цим в народі почали відзначати свято. Вважається, що 1 червня, весь світ наповнюється енергією життя і любові.

Традиції та прикмети на Івана Довгого

Головні традиції на 1 червня – обов'язково посіяти пшеницю.

Спекти пироги і роздати їх бідним.

В цей день читають молитви до Івана, щоб уникнути різного роду отрут і хвороб, пов'язаних з шлунком.

Якщо 1 червня в полі багато птахів – це не до добра.

Побачити в небі жайворонка – до великого і щедрого врожаю.

Посів пшениці слід починати лише тоді, коли зацвіте черемха і з'являться перші листочки на дубі.

Якщо вранці небо у червоних тонах – очікується дощовий день. Якщо навпаки, день без хмар – грибів влітку не буде, а от якщо сильний дощ – грибів буде багато.

Якщо 1 червня спостерігається червоний захід, значить попереду ще кілька теплих і ясних днів.

1 червня День ангела відзначають: Анастасія, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій (Юрій), Гнат (Ігнатій), Дмитро, Іван, Іполит, Максим, Матвій, Митрофан, Микола, Михайло, Павло, Сергій.

Раніше Українські Новини повідомляли, 29 травня святкували День Федора Житника – у цей день можна передбачити погоду на літо.

У червні буде два державні свята - Трійця і День Конституції.

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