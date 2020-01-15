Зарплата глави Нацполіції за грудень склала 164,4 тис. гривень

Зарплата голови Національної поліції Ігоря Клименка за грудень 2019 року склала 164 384 гривні.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.



Посадовий оклад склав 40 тис. гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 23 100 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 6 000 гривень, інші надбавки - 4 300 гривень, премії як заступник голови Нацполіції за липень-серпень - 70 тис гривень, премії як глави Нацполіції - 12,2 тис гривень.

Раніше Українські Новини писали, хто з міністрів отримав більше всіх в грудні. На першому місці міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко. Його заробітна плата склала 234 тисячі гривень.



15 січня "Слуга народу" заслухає Кабмін щодо премій і надбавок чиновників.



Також прем'єр-міністр Гончарук розповів, навіщо його міністрам космічні зарплати.



Тим часом зарплата Ігоря Клименка за листопад становила 80 тис. гривень.