Суд помістив екс-військового, що погрожував підірвати міст Метро, в психіатричну клініку до закінчення суду

Суд виніс рішення помістити екс-військового, що погрожував підірвати міст Метро, Олексія Белько в психіатричний медзаклад до закінчення досудового розслідування.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прокуратури Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Дніпровський районний суд задовольнив клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу підозрюваному у "мінуванні" мосту Метро з утриманням під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку.

Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального злочину за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії і керувати ними.

Лікарі зробили висновок, що в даний час психічний стан Белько не змінився, у зв'язку з чим потрібна госпіталізація до закладу з посиленим психіатричним спостереженням.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд продовжив арешт чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро.