Суд помістив екс-військового, що погрожував підірвати міст Метро, в психіатричну клініку до закінчення суду

Суд виніс рішення помістити екс-військового, що погрожував підірвати міст Метро, Олексія Белько в психіатричний медзаклад до закінчення досудового розслідування. Про це йдеться в повідомленні на сторінці прокуратури Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Дніпровський районний суд задовольнив клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу підозрюваному у "мінуванні" мосту Метро з утриманням під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку. Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального злочину за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії і керувати ними. Лікарі зробили висновок, що в даний час психічний стан Белько не змінився, у зв'язку з чим потрібна госпіталізація до закладу з посиленим психіатричним спостереженням. Як повідомляли Українські Новини, раніше суд продовжив арешт чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро. 20 вересня 2019 року Дніпровський районний суд Києва заарештував Белько із заставою 288 тис. гривень.