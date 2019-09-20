Екс-військового Белька, що погрожував підірвати міст Метро, заарештували із заставою у 288 тисяч гривень

Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою 288 тис. гривень колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.\r\nПро це сказала суддя Юлія Іваніна, передають Українські Новини.\r\nВона задовольнила клопотання прокуратури про арешт Белька на 60 діб.\r\nПри цьому суд вирішив призначити заставу для заарештованого в розмірі 288 тис. гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ разі внесення застави, Белька буде поміщено під домашній арешт із носінням електронного браслета.\r\nВодночас, суддя відхилила заяви міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, командира спецпідрозділу КОРД Миколи Путія і депутата Верховної Ради Яни Зінкевич ("Євросолідарність") про передачу підсудного їм на поруки.\r\nПоручителі обіцяли зняти житло в Києві для Белька і забезпечити проведення його психологічної реабілітації.\r\nСам підсудний заявив, що розкаюється в своєму вчинку і назвав його актом відчаю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗ його слів, на цей злочин він зважився, щоб привернути увагу до своїх проблем, зокрема, неможливості повернутися на військову службу.\r\nБелько визнав, що заблокував рух на мосту Метро і збив поліцейський квадрокоптер пострілом із гвинтівки.\r\nВін заперечує наявність вибухівки і намір підірвати міст.\r\nВін також заявив, що під час злочину був у нетверезому стані через прийом медичних препаратів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗагрожував підірвати міст Метро екс-військовий стверджує, що не вживав наркотики, а знеболюючі.\r\nУ прокуратурі заявили, що у екс-військового, що погрожував підірвати міст Метро, в Києві немає житла, він жив в машині.\r\nТакож поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозра в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.