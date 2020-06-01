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01 червня 2020, понеділок, 19:10 6
Європа 2020-06-01T20:16:08+03:00
Українські Новини
У Греції обіцяють відшкодовувати витрати туристам, які захворіють на коронавірус

У Греції обіцяють відшкодовувати витрати туристам, які захворіють на коронавірус

Валерия Драгомирова
Греція, Відпочинок за кордоном, Відпочинок в Греції, Covid-19, Послаблення карантину
Греція. Фото: pixabay
Греція. Фото: pixabay

Уряд Греції, яка відновлює роботу туристичних об'єктів, 15 червня відкриє в'їзд для туристів з 29 країн, а також  обіцяє відшкодовувати вартість проживання на карантині іноземним туристам, які захворіють на коронавірус.

Про це заявив представник уряду Стеліос Петсас, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Уряд Греції обіцяє відшкодовувати вартість проживання на карантині туристам, які під час відпочинку в країні цього літа захворіють на коронавірус. Деталі щодо того, де будуть розміщені такі туристи й чого очікувати родичам або друзям, які подорожували разом з ними, повинні оголосити найближчим часом. Від сьогодні в країні починається новий етап ослаблення карантину: дозволили відкрити готелі, басейни, поля для гольфу, масажні і тату-салони. Всі підприємства повинні дотримуватися суворих правил фізичної дистанції та гігієни.

Як повідомляли Українські Новини, у Греції відкрили понад 500 пляжів.

Раніше повідомлялося, що Греція готова розпочати повноцінний туристичний сезон в липні.

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