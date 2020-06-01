У Греції обіцяють відшкодовувати витрати туристам, які захворіють на коронавірус

Уряд Греції, яка відновлює роботу туристичних об'єктів, 15 червня відкриє в'їзд для туристів з 29 країн, а також обіцяє відшкодовувати вартість проживання на карантині іноземним туристам, які захворіють на коронавірус.

Про це заявив представник уряду Стеліос Петсас, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Уряд Греції обіцяє відшкодовувати вартість проживання на карантині туристам, які під час відпочинку в країні цього літа захворіють на коронавірус. Деталі щодо того, де будуть розміщені такі туристи й чого очікувати родичам або друзям, які подорожували разом з ними, повинні оголосити найближчим часом. Від сьогодні в країні починається новий етап ослаблення карантину: дозволили відкрити готелі, басейни, поля для гольфу, масажні і тату-салони. Всі підприємства повинні дотримуватися суворих правил фізичної дистанції та гігієни.

Як повідомляли Українські Новини, у Греції відкрили понад 500 пляжів.

Раніше повідомлялося, що Греція готова розпочати повноцінний туристичний сезон в липні.