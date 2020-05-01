Греція відкриває туристичний сезон в липні. В червні вже будуть працювати готелі

Уряд Греції раніше заявляв про те, що виходити з карантину країна почне вже з 4 травня. Незважаючи на наявність коронавірусу, влада відкриє туристичний сезон-2020. Вже з червня будуть працювати готелі. Про це передає Reuters.

Зокрема, міністр туризму Греції Гаррі Теохарис заявив, що готелі для туристів почнуть відкривати в червні, а з липня планується повноцінний старт туристичного сезону.

"Думаю, це дуже важливе питання. Ми збираємося відкритися десь в липні", - розповів Теохарис.

Однак Греція прогнозує, що сезон-2020 буде набагато гірше попередніх через побоювань людей подорожувати на тлі пандемії.

"Цей сезон не буде таким, як в інші роки, я був би дурнем, якби вважав, що це може змінитися. Тим не менш, ми можемо зробити багато чого, щоб заново відкрити туристичну економіку", - додав міністр.

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Крім того, в Німеччині, незважаючи на приріст заражень коронавірусом, зняли заборону на проведення богослужінь під час карантину.