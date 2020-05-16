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16 травня 2020, субота, 22:45 7
Європа 2020-05-16T23:45:01+03:00
Українські Новини
У Греції відкрили понад 500 пляжів. Люди стояли в черзі з самого ранку

У Греції відкрили понад 500 пляжів. Люди стояли в черзі з самого ранку

Валерия Драгомирова
Карантин, Греція, пляжі
Греція. Фото: pixabay
Греція. Фото: pixabay

У Греції в суботу відкрили більше 500 організованих пляжів, які повинні працювати з дотриманням суворих рекомендацій щодо охорони здоров'я і безпеки через пандемію Covid-19.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Prothotema.

Серед обов'язкових заходів обмеження в 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі і відстань не менше 4 метрів між парасольками від сонця, а між лежаками відстань повинна бути не менше метра.


Велика кількість автомобілів час від часу викликала великі затори на узбережжі, в результаті чого кілька годин машини не могли доїхати до місця призначення, тоді як температура в грецькій столиці сягає +39 градусів.

На популярному пляжі Алімос, що знаходиться на південь від Афін, люди стояли в черзі з раннього ранку, щоб зайняти місце під сонцем.

На сусідньому пляжі співробітники ходили з гучномовцями між шезлонгами і закликали людей зберігати безпечну відстань один від одного.

Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії відкрили для відвідування пляжі Барселони.

Крім того, в Греції готелі для туристів почнуть відкривати в червні, а з липня планується повноцінний старт туристичного сезону.

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