У Греції відкрили понад 500 пляжів. Люди стояли в черзі з самого ранку

У Греції в суботу відкрили більше 500 організованих пляжів, які повинні працювати з дотриманням суворих рекомендацій щодо охорони здоров'я і безпеки через пандемію Covid-19.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Prothotema.

Серед обов'язкових заходів обмеження в 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі і відстань не менше 4 метрів між парасольками від сонця, а між лежаками відстань повинна бути не менше метра.



Велика кількість автомобілів час від часу викликала великі затори на узбережжі, в результаті чого кілька годин машини не могли доїхати до місця призначення, тоді як температура в грецькій столиці сягає +39 градусів.

На популярному пляжі Алімос, що знаходиться на південь від Афін, люди стояли в черзі з раннього ранку, щоб зайняти місце під сонцем.



На сусідньому пляжі співробітники ходили з гучномовцями між шезлонгами і закликали людей зберігати безпечну відстань один від одного.



Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії відкрили для відвідування пляжі Барселони.



Крім того, в Греції готелі для туристів почнуть відкривати в червні, а з липня планується повноцінний старт туристичного сезону.