Курка дорожчає, а сало дешевшає: індекс м'ясного кошика

М'ясо зростає найменшими темпами серед усіх продуктів. З початку 2019 м'ясний кошик став дорожче на 1,6%. Його вартість зросла з 575,3 грн у грудні 2018 року до 584,6 грн у червні 2019 року, хоча вартість сала зменшилася на 5,5%.

Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

До складу кошика увійшли по кілограму яловичини, свинини, сала, тушки і філе курки, а також варена ковбаса першого сорту.

Ціна кілограма курки в тушці виросла з 57,8 грн наприкінці минулого року до 60,2 грн в червні цього, тобто на 4,2%. Таким чином, вона стала м'ясом, яке подорожчало найбільше.

Вартість вареної ковбаси за півроку зросла з 93,2 грн до 96,6 грн, або на 3,6%.

Куряче філе замкнуло трійку лідерів з подорожчання. У грудні 2018 за кілограм в середньому по країні українці платили 104,5 грн, а в червні - вже 108,2 грн. Індекс зростання - 3,5%.

Свинина, яка коштувала напередодні Нового року 115,4 грн, у перший літній місяць продавалася по 119 грн. За шість місяців ціна зросла на 3,1%.

Яловичина додала з початку року лише 0,3%. Кілограм коштував у грудні 2018 - 128,1 грн, у червні 2019 - 128,5 грн.

За перші шість місяців 2019 ціна сала зменшилася на 5,5%. У кінці минулого року воно коштувало 76,3 грн, а на початку літа - 72,1 грн.

"За даними власного дослідження Асоціації постачальників торговельних мереж з 1 січня по 1 липня 2019 м'ясний кошик виріс в ціні на 3,5%. Філе курки подорожчало на 5,1%, тушка куряча та варені ковбаси - на 4,5%, свинина - на 3,8%, яловичина - на 2,1%. І тільки ціна сала знизилася на 0,5%", - повідомив експерт.

При цьому, за перше півріччя, за даними продуктових гіпермаркетів, буженина по-домашньому подорожчала на 7,4%, молочні сардельки - на 7,5%, а сирокопчена ковбаса Брауншвейгська - на 7,8%.

"Таким чином бачимо, що м'ясні вироби дорожчають швидше за саме м'ясо, хоча і за даними різних джерел", - підсумував Дорошенко.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні сало подешевшало майже на гривню, а за липень ціни на свинину перевалили за 49 гривень.