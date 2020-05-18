Свинина, яловичина або кролятина: експерти розповіли, яке м'ясо корисне

В той час, як експерти склали рейтинг продуктів, які можуть поліпшити зір, також розповіли, яке м'ясо найкорисніше – свинина, яловичина або кролятина, як правильно вибирати цей продукт і на що варто звертати увагу в першу чергу. Про це повідомляється в анонсі "Корисної програми", яка вийде 19 травня, в 10:00 на телеканалі «Інтер».

М'ясо є найважливішим продуктом у раціоні більшості людей. У ньому міститься багато вітамінів і мінералів, велика кількість незамінного для організму білка, а також воно забезпечує організм енергією.

Яке м'ясо обрати

Перше місце дієтологи віддають – кролятині. Вона вважається дієтичним м'ясом. "Крім того, кроляче м'ясо засвоюється людиною на 90%, у той час як яловичина – лише на 60%. У кролика дуже мало холестерину і багато корисних поліненасичених жирних кислот омега-3, а вітамінів і мінералів більше, ніж в інших видах м'яса. У той же час рейтинг корисності м'яса досить відносний, оскільки кожен вид м'яса корисний по-своєму. Наприклад, свинина чудово відновлює сили, а яловичина більше інших видів м'яса насичена залізом і регулює роботу травної системи", – розповіла дієтолог Анна Белокоз.

Але вибирати м'ясо кожна людина повинна самостійно, враховуючи гастрономічні смаки, а також наявність хронічних хвороб. В той час, експерти підкреслюють, що найбільш корисне – варене, запечене або тушковане м'ясо, вживання смаженого краще звести до мінімуму.

Як визначити якість м'яса, в чому перевага кожного виду цього продукту, як правильно розморожувати і які смачні страви можна з нього приготувати, на ці та інші питання зможуть відповісти ведучий Олександр Лук'яненко та експерти "Корисної програми".

Анонс тематичних випусків "Корисної програми" на телеканалі "Інтер":

20 травня, в 10:00 – ТОП-3 корисних тонізуючих напоїв.

21 травня, в 10:00 – спецвипуск про продукти для серця і судин.

22 травня, в 10:00 – спецвипуск про кращі детокс-продукти.

23 травня, в 10:00 – рейтинг ковбаси.

Як повідомляли Українські Новини, дієтологи розповіли, які ТОП-3 продукти можуть зберегти молодість і красу. Під час схуднення можна вживати солодке – експерти дали пораду.